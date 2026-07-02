VIE 14 FEB
30°

Clima

Depresión tropical Cuatro-E se forma en el océano Pacífico

Por: Diana Valeria Leyva

01 Julio 2026, 12:22

Compartir
WhatsApp

A pesar de que este sistema meteorológico no representa un riesgo, se estima la continuación de fuertes precipitaciones para 25 entidades

Depresión tropical Cuatro-E se forma en el océano Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer este miércoles la formación de la Depresión Tropical Cuatro-E en el océano Pacífico.

A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema meteorológico se encuentra a 2,015 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se ha formado la #Depresión tropical #Cuatro-E, en el océano #Pacífico, lejos de costas mexicanas. No representa riego para el territorio nacional. Para mayor información🔽https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/O0CFft3fTQ

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

Cuenta con desplazamiento con dirección hacia el norte-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano.

Se estiman lluvias para las siguientes entidades

A pesar de que este sistema meteorológico no representa un riesgo, se estima la continuación de fuertes precipitaciones para 25 entidades. A continuación te presentamos el listado:

Lluvias puntuales muy fuertes

  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias puntuales fuertes

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias con intervalos de chubascos

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

 

 

 

Comentarios