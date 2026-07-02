Depresión tropical Cuatro-E se forma en el océano Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer este miércoles la formación de la Depresión Tropical Cuatro-E en el océano Pacífico.
A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema meteorológico se encuentra a 2,015 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Se ha formado la #Depresión tropical #Cuatro-E, en el océano #Pacífico, lejos de costas mexicanas. No representa riego para el territorio nacional. Para mayor información🔽https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/O0CFft3fTQ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026
Cuenta con desplazamiento con dirección hacia el norte-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h.
Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano.
Se estiman lluvias para las siguientes entidades
A pesar de que este sistema meteorológico no representa un riesgo, se estima la continuación de fuertes precipitaciones para 25 entidades. A continuación te presentamos el listado:
Lluvias puntuales muy fuertes
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias puntuales fuertes
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias con intervalos de chubascos
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas