Decretan 'Alerta Roja' en Colima y Jalisco por 'Simon'

Protección Civil activó el peligro máximo en 28 municipios ante el avance del huracán categoría 4 y urgió a evacuaciones inmediatas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un boletín oficial bajo el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), decretando la Alerta Roja de Peligro Máximo ante la inminente amenaza que representa el huracán Simon, actualmente consolidado como un devastador fenómeno meteorológico de categoría 4.

La medida de máxima emergencia abarca un total de 28 municipios distribuidos en los estados de Colima y Jalisco, con el fin de instar a la población local a resguardarse de inmediato en zonas seguras o refugios temporales habilitados.

Municipios en "Alerta Roja"

Las demarcaciones bajo la declaratoria de peligro máximo corresponden en el Estado de Colima a los municipios de Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, en el Estado de Jalisco son Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Recomendaciones clave de seguridad para la población

A través de los protocolos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las autoridades difundieron indicaciones preventivas fundamentales ante el embate del fenómeno ciclónico:

“Aléjate de ventanas para evitar lesiones si éstas se rompen. Recuerda que en cualquier color del SIAT pueden presentarse lluvias importantes”.

Las autoridades reiteran la importancia de evacuar zonas de alto riesgo ante posibles deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas, así como mantenerse informados de forma permanente a través de los canales de comunicación oficiales de Protección Civil.