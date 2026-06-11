'Cristina' se aproxima a la frontera de México y Guatemala

El centro de esta tormenta tropical se encuentra a 435 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, por lo que aún no se prevén estragos

La tormenta tropical Cristina se aproxima a la zona fronteriza de México y Guatemala, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el centro "Cristina" se localiza a 435 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate. Sin embargo, a pesar de esta aproximación con el territorio mexicano, aún no se pronostican estragos.

👉El centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 435 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala. Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/1Ju5WebeU9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Al corte de las 6:00 horas, este sistema se encuentra a 150 kilómetros al sureste de El Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

Estos estados presentarán lluvias durante las próximas horas de este 10 de junio

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó que se esperan fuertes precipitaciones para los siguientes estados:

¡Buenos días! Conoce los sistemas meteorológicos y sus efectos presentes este día en México, de acuerdo con @conagua_clima.



🌀 Circulación ciclónica en altura en el Golfo de México



⛈️ Canal de baja presión



☔️ #Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de Puebla,… pic.twitter.com/SW6kQQGmCU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 10, 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla (suroeste y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte, este y sur)

Chiapas (oeste y sur)

Campeche (norte y suroeste)

Quintana Roo (norte)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Estado de México (centro, este y suroeste)

Morelos

Tabasco (oeste y sur)

Yucatán (centro, sur y este

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste, centro y este)

Colima

Michoacán (centro y este)

Guerrero (norte y este)

Ciudad de México

Tlaxcala

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Además, mencionó la existencia de una onda de calor que afectará zonas pertenecientes a Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde el termómetro podría llegar hasta los 45°C.