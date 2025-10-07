Crece expectativa de lluvia para esta semana en Monterrey

Este lunes se espera ambiente templado en la zona metropolitana de Monterrey con máxima de 31 grados, previo al aumento en la probabilidad de lluvia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante este lunes en la Mesa del Norte se espera cielo despejado a medio nublado en el norte y medio nublado a nublado en el sur de la región.

Por la mañana, ambiente fresco, frio con bancos de niebla o neblinas en sierras de la región, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Durango, así como ambiente templado a cálido en el este de Coahuila, noreste de Chihuahua, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, así como ambiente templado en zonas altas de la región.

Lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y chubascos con posibles descargas eléctricas en San Luis Potosí; además de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de componente este de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.