Crece expectativa de lluvia para esta semana en Monterrey

Durante este lunes en la Mesa del Norte se espera cielo despejado a medio nublado en el norte y medio nublado a nublado en el sur de la región.
Por la mañana, ambiente fresco, frio con bancos de niebla o neblinas en sierras de la región, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Durango, así como ambiente templado a cálido en el este de Coahuila, noreste de Chihuahua, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, así como ambiente templado en zonas altas de la región.
Lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y chubascos con posibles descargas eléctricas en San Luis Potosí; además de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Viento de componente este de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.