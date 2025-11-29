Contraste en la temperatura para el fin de semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 28 Noviembre 2025, 15:05

Para el sábado se espera una mejora en las condiciones del tiempo con máxima de 26 grados y escasa posibilidad de lluvia previo a un frente frío el domingo

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí (región Huasteca); cielo parcialmente nublado y sin lluvia en resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas. Bancos de niebla. Por la tarde, ambiente fresco a templado en Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el resto de la región. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas de hasta 45 km/h en Aguascalientes.