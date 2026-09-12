Continuarán lluvias intensas en región noroeste del país

Monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Durango

Para este viernes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Durango; puntuales muy fuertes en Sonora; puntuales fuertes en Chihuahua; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California; todas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, así como la onda tropical número 38 que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas y Oaxaca; puntuales fuertes en zonas de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas; lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano y estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Prevalece la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este), Durango (oeste) y Tamaulipas (oeste).