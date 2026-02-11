Continuarán las tardes calurosas durante este miércoles

La capital regia vivirá una jornada de contrastes térmicos este miércoles 11 de febrero de 2026, marcada por un ascenso considerable en la temperatura durante la tarde y condiciones de estabilidad atmosférica.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, el día comenzará con un ambiente fresco y brumoso. Sin embargo, conforme avance la jornada, el termómetro mostrará una recuperación notable, alcanzando una máxima de 29°C, consolidando una tarde cálida bajo un cielo mayormente despejado.
Detalles del Pronóstico
Temperatura Actual: Se reportan 15°C en las primeras horas.
Mínima Registrada: El valor más bajo se situará en los 17°C (aunque se percibirán matices de hasta 21°C en periodos de transición nocturna).
Máxima Esperada: El mercurio trepará hasta los 29°C durante la tarde.
Probabilidad de Lluvia: 0%. No se esperan precipitaciones, manteniendo el ambiente seco en la zona metropolitana.
Condiciones del Cielo: Soleado con ligera bruma matutina y algunas nubes dispersas hacia el final del día.
Nota para el ciudadano: Se recomienda vestir en capas para adaptarse al cambio de los 17°C matutinos a los casi 30°C de la tarde, además de mantenerse hidratado ante el ambiente seco predominante.