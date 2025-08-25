Continuaran las lluvias este fin de semana en Monterrey

Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima, anticipando un día con condiciones variables que incluyen calor, nubosidad y tormentas dispersas

Durante la mañana de este sábado, se espera un cielo parcialmente soleado con una temperatura de alrededor de 23 grados Celsius.

Sin embargo, conforme avance el día, el panorama cambiará: por la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado, con posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales, alcanzando una temperatura máxima de 33 grados.

Por la noche continuarán las condiciones inestables, con cielo mayormente nublado y presencia de chubascos, lluvias y tormentas, acompañadas de un descenso térmico hasta los 21 grados.

A pesar de la inestabilidad atmosférica, la calidad del aire en el estado se reporta como Buena, según los últimos datos disponibles.

Protección Civil recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones o en caso de tormentas eléctricas. Se sugiere mantenerse informado mediante canales oficiales.