Continuará el frío durante los próximos días en Monterrey

Las bajas temperaturas persistirán en la metrópoli regia para despedir este año y darle la bienvenida al 2026 con mínimas de 5 grados y máximas de 19 grados

En la Mesa del Norte se presentarán condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (Huasteca) y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, a su vez, ocasionar el incremento de los niveles de ríos y arroyos.

Se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango y Coahuila, así como lluvias aisladas en Zacatecas, y sin lluvia en Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de la región; y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento del norte y noreste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Además, se pronostica caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como lluvia engelante de Coahuila.