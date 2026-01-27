Continuará ambiente muy frío durante las mañanas en Monterrey

El ambiente frío se seguirá presentando durante esta semana por la mañanas, mientras que por las tarde se registrará un incremento en el termómetro

En la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.