Continuará ambiente muy frío durante las mañanas en Monterrey

En la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.
Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec.
A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.