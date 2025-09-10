Info 7 Logo
Continúa vigente el pronóstico de lluvia en Monterrey

Por: Arlett Fernández

09 Septiembre 2025, 13:00

Para este martes se podrían presentar chubascos de formar aislada en la zona metropolitana de Monterrey, donde la temperatura máxima será de 30 grados

Nuevo León.- El pronóstico de lluvia continúa vigente durante este martes en Monterrey con la presencia de chubascos aislados.

En la Mesa del Norte estará presente un cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, así como fuertes en Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Chihuahua y Coahuila. 

Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso, así como templado en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

