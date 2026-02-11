Continúa termómetro en ascenso para Monterrey

Clima en Monterrey para este martes con temperatura máxima de 27 grados por la tarde y de 20 grados para cerrar la jornada

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua; las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Durango y Coahuila. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a fresco; y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente templado, así como cálido a caluroso en San Luis Potosí y Nuevo León.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Además, condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical, lo cual generará ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Así mismo, se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana.

Al final del día la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplazarán hacia Texas, EUA, dejando de afectar a la República Mexicana.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

A su vez, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de México.

También, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, generando rachas de viento en dicha entidad, además del golfo de California.