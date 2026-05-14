Continúa temperatura en ascenso para la jornada en Monterrey

Para la Mesa del Norte se pronostica en el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Por la mañana, ambiente muy frío en zonas serranas de Durango, y templado a cálido en el resto de la región.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región y muy caluroso prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.