Continúa temperatura en ascenso para la jornada en Monterrey

Por: Carolina Sifuentes 13 Mayo 2026, 14:29 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente cálido en donde se pronostica una máxima de 32 grados por la tarde, mientras que en la noche se esperan 24 grados

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Para la Mesa del Norte se pronostica en el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por la mañana, ambiente muy frío en zonas serranas de Durango, y templado a cálido en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región y muy caluroso prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.