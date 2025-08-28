Continúa pronóstico de lluvia en la metrópoli regia

Para este martes se espera una ambiente templado en la zona metropolitana de Monterrey, en donde la temperatura máxima será de 31 grados

Nuevo León.- Para este martes continúa el pronóstico de lluvia en las áreas serranas de la zona metropolitana de Monterrey.

La temperatura máxima será de 31 grados con panorama de cielo de nublado a parcialmente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para la Mesa del Norte se espera durante la tarde un ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango; puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en San Luis Potosí.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.