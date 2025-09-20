Continúa la probabilidad de chubasco en la metrópoli regia

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados en donde la posibilidad de chubasco y tormenta continúa presente durante este viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con probabilidad de lluvia a partir de la tarde de este viernes en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados. Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados en promedio. En la Mesa del Norte se presentará durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Durango; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además de intervalos de chubascos en Coahuila, Aguascalientes y Zacatecas. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.