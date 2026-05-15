Continúa el tiempo cálido para la jornada de jueves en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera para el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.
Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío y con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango, y templado en el este de San Luis Potosí, norte de Coahuila y norte de Nuevo León. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Chihuahua y Coahuila.
Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, con prevalencia de la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste y noreste), y cálido en zonas serranas. Probabilidad de chubascos en Zacatecas, así como lluvias aisladas en zonas de Durango y Aguascalientes.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Durango y Zacatecas, con posibles tolvaneras en Nuevo León y San Luis Potosí; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.