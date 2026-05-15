Continúa el tiempo cálido para la jornada de jueves en Monterrey

Clima en Monterrey con cielo mayormente despejado para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 32 grados

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En la Mesa del Norte se espera para el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío y con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango, y templado en el este de San Luis Potosí, norte de Coahuila y norte de Nuevo León. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Chihuahua y Coahuila.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, con prevalencia de la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste y noreste), y cálido en zonas serranas. Probabilidad de chubascos en Zacatecas, así como lluvias aisladas en zonas de Durango y Aguascalientes.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Durango y Zacatecas, con posibles tolvaneras en Nuevo León y San Luis Potosí; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.