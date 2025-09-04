Continúa el pronóstico de lluvia para la metrópoli regia

Durante esta jornada de martes se espera una temperatura máxima de 33 grados con panorama de nubosidad parcial en Monterrey

La probabilidad de chubascos aislados continúa durante este martes en Monterrey, en donde la temperatura máxima será de 33 grados. Para la Mesa del Norte, durante la tarde se estará presentando ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. Lluvias puntuales intensas en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (centro y sureste) y San Luis Potosí (este); puntuales muy fuertes en Coahuila y Zacatecas, y puntuales fuertes en Aguascalientes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable en la región, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Aguascalientes.