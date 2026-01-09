Continúa el calor invernal en la zona metropolitana de Monterrey

Por: Arlett Fernández 08 Enero 2026, 14:46 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente cálido para este jueves en donde la temperatura máxima será de 30 grados por la tarde y de 21 grados por la noche

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en Chihuahua, así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, bancos de niebla en el este de San Luis Potosí; ambiente frío, siendo fresco en zonas de Coahuila, norte y centro de Nuevo León, este de Durango y San Luis Potosí, así como ambiente muy frío con heladas en sierras de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el este de San Luis Potosí. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Nuevo León; y de dirección variable con igual intensidad en Coahuila; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.