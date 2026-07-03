Continúa desplazamiento de la onda tropical 14 en sur de México

Durante este jueves se esperan lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca

Durante este jueves, dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 14 que se desplazará sobre el sur de México, originarán lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

Además de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el resto del país, incluido el Valle de México, con excepción de la península de Baja California y Sonora.

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste de México.

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste), y lluvias fuertes en San Luis Potosí (sur y sureste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Además, de intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes.