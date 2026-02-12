Continúa clima 'primaveral' en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este miércoles, en donde la temperatura máxima será de 28 grados por la tarde y de 21 grados durante la noche

Para la Mesa del Norte se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Por la mañana, ambiente frío y muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de componente este 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Pronóstico meteorológico general Para hoy, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Un nuevo frente frío (número 34) ingresará sobre el noroeste mexicano, e interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar originarán vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California. El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe y el aporte de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.