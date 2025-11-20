Continúa buen tiempo en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey para este miércoles con temperatura máxima de 30 grados por la tarde y de 24 grados para el cierre de la jornada

En la Mesa del Norte para el transcurso del día se espera cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Aguascalientes; y con posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Chihuahua.

Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco a frío, con temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en sierras de la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como ambiente templado a cálido en el noreste de Coahuila y norte de Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de Chihuahua y Durango; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (norte); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Durango, Nuevo León y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.

Viento del oeste y suroeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Durango; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; siendo de componente sur de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila.

Además, existen condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Durango (norte), a partir de esta noche y durante la madrugada del jueves.

Con información de conagua.gob.mx