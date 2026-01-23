Continúa ambiente agradable en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados por la tarde de este jueves. mientras que para la noche se esperan 16 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera para el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío en la región, con heladas en zonas altas, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, y gélido con heladas en zonas serranas de Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado a fresco en zonas serranas; intervalos de chubascos en Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

El frente número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México, propiciará rachas de viento de hasta 50 km/h en dichas regiones y lluvias aisladas sobre los estados de esa región.

El ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura, en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua, Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.