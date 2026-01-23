Continúa ambiente agradable en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se espera para el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente frío en la región, con heladas en zonas altas, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, y gélido con heladas en zonas serranas de Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado a fresco en zonas serranas; intervalos de chubascos en Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
El frente número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México, propiciará rachas de viento de hasta 50 km/h en dichas regiones y lluvias aisladas sobre los estados de esa región.
El ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura, en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua, Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.