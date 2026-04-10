Continúa activo pronóstico de lluvia este jueves en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados por la tarde con probabilidad de lluvia para el resto de esta jornada de jueves

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En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se espera cielo medio nublado a nublado.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en sierras de la región y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (este) y San Luis Potosí (este); las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Lluvias con intervalos de chubascos en Durango y Zacatecas.

Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en ambas regiones.

Por otra parte, canales de baja presión en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).