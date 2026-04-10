Continúa activo pronóstico de lluvia este jueves en Monterrey

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se espera cielo medio nublado a nublado.
Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en sierras de la región y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (este) y San Luis Potosí (este); las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos.
Lluvias con intervalos de chubascos en Durango y Zacatecas.
Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en ambas regiones.
Por otra parte, canales de baja presión en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.
Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).