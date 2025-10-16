Condiciones de tiempo estable durante la jornada en Monterrey

Las condiciones para la Mesa del Norte serán de cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua y Durango; dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además del incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Zacatecas; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región.
Viento de componente este de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; así como rachas de viento de hasta 40 km/h en Durango.