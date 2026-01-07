Condiciones cálidas seguirán dominando en Monterrey

Por: Masha Kayl 07 Enero 2026, 04:00 Compartir

Durante la mañana la temperatura es de unos muy agradables 16°, bastante agradables para salir a correr por la mañana o disfrutar aún más del café de temprano

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para este miércoles todo parece indicar que se mantendrán las condiciones cálidas del clima, el cual luce completamente distinto a lo que debería ser la temporada invernal. Durante la mañana la temperatura es de unos muy agradables 16°, bastante agradables para salir a correr por la mañana o disfrutar aún más del café de temprano. Por la tarde, el termómetro se elevará hasta los 29 grados, con cielo mayormente despejado, aunque con ciertas corrientes de viento frescas que mantendrán las condiciones más o menos disfrutables pese al intenso sol. Finalmente, por la noche la temperatura volverá a bajar hasta los 19°, muy buenos para la hora de dormir o si deseas hacer ejercicio en exterior por la noche.