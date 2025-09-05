Condiciones cálidas para la zona metropolitana de Monterrey

Ambiente cálido para esta jornada de jueves en Monterrey, en donde se espera cielo despejado sin probabilidad de precipitaciones

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 36 grados por la tarde, en donde dominará el cielo despejado, para cerrar la jornada con temperatura de 27 grados.

Para la Mesa del Norte, durante la tarde se presentará ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, y muy caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Lluvias puntuales muy fuertes en Aguascalientes, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; así como chubascos en Coahuila y Nuevo León, mismos que se acompañarán con descargas eléctricas en San Luis Potosí.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.