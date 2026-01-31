Cómo será el clima hoy 27 de enero en Monterrey

La jornada iniciará con cielo parcialmente despejado, ambiente seco y frío a muy frío; abrígate y sigue las recomendaciones para evitar riesgos.

Durante la mañana de este lunes 26 de enero de 2026, Nuevo León registra un ambiente muy frío al amanecer, con temperaturas que rondan apenas 1 °C en zonas bajas y sensación térmica aún menor en áreas abiertas o serranas, debido a la masa de aire frío que domina la región.

Reportes indican que la jornada iniciará con cielo parcialmente despejado, ambiente seco y frío a muy frío, típico del invierno en el noreste del país.

Mínima en la mañana: alrededor de 1 °C a 2 °C por la madrugada.

alrededor de 1 °C a 2 °C por la madrugada. Máxima durante el día: se espera que alcance cerca de 14 °C con cielo mayormente despejado y soleado.

se espera que alcance cerca de 14 °C con cielo mayormente despejado y soleado. Noche: descenso de nuevo bajo los 5 °C al cierre del día.

Este patrón de frío matutino seguido de un día soleado es común cuando sistemas frontales y masas de aire frío mantienen una masa seca sobre la región, provocando grandes diferencias térmicas entre la tarde y la madrugada.

Pronóstico por Protección Civil Nuevo León

La Protección Civil de Nuevo León informa que la masa de aire frío asociada al sistema frontal continuará generando ambiente muy frío, favoreciendo un descenso significativo de temperatura durante la noche y madrugada del martes. Para la región Metropolitana de Monterrey, se prevé:

22:00 horas: temperatura cercana a 5 °C

temperatura cercana a 5 °C 01:00 horas: descenso a 3 °C

descenso a 3 °C 04:00 horas: mínima aproximada de 1 °C

mínima aproximada de 1 °C 07:00 horas: valores cercanos a 1 °C

Estas condiciones se asocian al fortalecimiento de la masa de aire frío, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Recomendaciones para la mañana