Comienzan las fuertes lluvias en el área metropolitana

Como se pronosticó, fuertes lluvias comenzaron a registrarse desde las 18:00 horas de este martes en diferentes puntos tanto del área metropolitana, como zonas rurales del estado.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el municipio de Santiago registra las lluvias más fuertes, particularmente en el área de la presa La Boca, por lo que se exhorta a los automovilistas que atraviesan la zona a manejar con mucha precaución.

De igual manera, en municipios como San Nicolás y Apodaca ya hay presencia de precipitaciones, aunque más ligeras, sin embargo, al tratarse hora pico, también es recomendable tomar precauciones extra a la hora de conducir.

Y hablando sobre las zonas rurales, en General Terán hay reporte de tormenta eléctrica, lo que podría provocar fallas en el sistema de energía eléctrica.

Se espera que la lluvia incremente dentro de las próximas horas, por lo que Protección Civil desplegó el operativo Carrusel, mediante el cual estará monitoreando zonas de riesgo en toda la ciudad.

Además, se exhorta a los ciudadanos a extremar precauciones, pues se prevén inundaciones en diversos puntos, por lo que se recomienda no intentar cruzar las corrientes y mantenerse al tanto de los reportes de la autoridad.