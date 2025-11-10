Comienza a descender la temperatura durante este domingo

Autoridades pronosticaron que el termómetro podrá llegar los 16° centígrados durante la noche, mientras que las condiciones ambientales se

Las condiciones meteorológicas para Nuevo León se mantendrán templadas, según la información compartida por Protección Civil del Estado.

En colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, se informó que para la mañana de este domingo se registrará una temperatura de 23° centígrados con un cielo parcialmente nublado.

Más tarde, la nubosidad se incrementará mientras que la temperatura comienza a descender aproximadamente a los 19° centígrados. Será por la noche cuando el termómetro alcance los 16° centígrados.

De acuerdo con el reporte del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, con corte de las 9:00 horas se reportó una calidad aceptable del aire.

Entre las 15 estaciones de monitoreo se destaca la de San Nicolás, la cual reflejó una calidad "Muy mala" del aire con un color rojo en el semáforo. Mientras que las estaciones de Escobedo y otra en San Nicolás se quedaron en color anaranjado.

Siete de las 15 estaciones se encuentran en color amarillo, con una calidad del aire aceptable, mientras que las cinco restantes permanecen con buena calidad.

Se pronostica que para los siguientes días las temperaturas alcancen hasta los 10° centígrados, sin probabilidades de lluvia.