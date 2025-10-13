Clima soleado y aire limpio este domingo en Nuevo León

Domingo soleado en Nuevo León: 18 °C por la mañana, 28 °C en la tarde y 23 °C en la noche. La calidad del aire se mantiene buena en todo el estado

La mañana de este domingo 12 de octubre de 2025 inició con un clima soleado y agradable en Nuevo León, registrando una temperatura de 18 °C, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la tarde se espera un ambiente cálido con cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 28 °C.

Por la noche, el cielo presentará algunas nubes, manteniéndose un clima agradable con 23 °C.

Además, las autoridades destacaron que la calidad del aire es buena en todo el estado, por lo que no se prevén riesgos para la población. Para consultar el monitoreo en tiempo real, se puede visitar el sitio oficial: aire.nl.gob.mx.

Protección Civil recordó la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones para prevenir incidentes relacionados con las condiciones climáticas.