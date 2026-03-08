Clima para sábado de Clásico Regio: tarde soleada, pero lloverá

Conoce el pronóstico de hoy, prepara tu carne asada e invita a los amigos para disfrutar como se debe y sin preocupaciones por los cambios de temperatura

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este sábado con 18 grados, cielo parcialmente nublado y presencia de neblina en algunas zonas, de acuerdo con el reporte meteorológico de la mañana.

Durante las primeras horas del día también se reporta buena calidad del aire, según el monitoreo ambiental del Gobierno de Nuevo León, por lo que el riesgo para la salud es considerado bajo.

¿Cómo estará el clima hoy en Monterrey?

Para el resto del sábado se espera un ambiente cálido durante la tarde. El pronóstico indica que el cielo permanecerá parcialmente soleado y con bruma, con una temperatura máxima cercana a los 31 grados en la zona metropolitana.

Estas condiciones podrían generar sensación térmica elevada en algunos puntos de la ciudad, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

Lluvias y tormenta por la noche

Hacia la noche, el pronóstico prevé posibilidad de chubascos o tormenta eléctrica, mientras que la temperatura descenderá a alrededor de 23 grados.

Las autoridades recomiendan estar atentos a cambios en el clima, ya que las tormentas pueden presentarse de manera aislada en distintos sectores de la región.

Calidad del aire se mantiene en nivel bueno

El reporte de la red de monitoreo ambiental indica que la calidad del aire en el área metropolitana es buena durante esta mañana.

Esto significa que los niveles de contaminantes se mantienen dentro de parámetros considerados seguros y el riesgo para la población es bajo.

En el mapa del índice aire y salud predominan estaciones en color verde, lo que confirma condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico extendido para Monterrey