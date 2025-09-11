Clima nublado con probabilidad de lluvia y temperatura estable

Para este jueves, en el área metropolitana de Monterrey se mantendrá con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y una probabilidad de precipitación del 25 %.
Por la mañana, la temperatura iniciará en 23 °C, ideal para actividades al aire libre con algo de abrigo ligero.
Durante la tarde, se espera que el termómetro alcance una máxima de 28 °C, acompañada de nubosidad que podría dejar algunas lloviznas dispersas.
Por la noche, la temperatura descenderá ligeramente a 26 °C, manteniendo un clima húmedo y nublado.
Autoridades y Protección Civil recomiendan mantenerse atentos a los cambios del clima, llevar paraguas o impermeables por si se presentan lluvias ligeras.