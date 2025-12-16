Clima Monterrey lunes 15 de diciembre - Ambiente frío y lluvia

Clima en Monterrey con ambiente frío y presencia de lluvia para este lunes en donde se espera una temperatura máxima de 13 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura mínima de 9 de grados y máxima de 13 grados para este lunes en donde la lluvia estará presente.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 10 grados y máxima de 15 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México hasta el noreste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca); puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán); Veracruz (regiones Huasteca Alta, , Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), y Chiapas (norte y este).

Puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Tamaulipas (sur), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tabasco (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur); y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de la temperatura en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará intervalos de chubascos en Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala y Campeche; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Con información de conagua.gob.mx