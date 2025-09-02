Clima Monterrey lunes 1 de septiembre - Máxima de 34 grados

Clima cálido para esta jornada de lunes en Monterrey donde se pronostica una temperatura máxima de 34 grados y probabilidad de lluvia por la tarde

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo parcialmente despejado con probabilidad de lluvia a partir de la tarde.

Mañana martes continúa el pronóstico de lluvia con temperatura mínima de 22 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora y Durango; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Todas las lluvias con descargas eléctricas.

A su vez, la onda tropical número 29 se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa Central, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional.

Asimismo, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una masa de aire frío proveniente de Estados Unidos reforzará al sistema frontal (número 1), que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Finalmente, la onda tropical núm. 28 ha dejado de afectar al país.

Con información de conagua.gob.mx