Clima martes 3 de marzo despejado y caluroso

Ante las variaciones térmicas previstas, se recomienda vestir en capas para poder ajustarse a los cambios entre la mañana fresca y la tarde calurosa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La jornada de este martes inició con una temperatura de 16 grados centígrados y cielo mayormente nublado durante las primeras horas del día. El ambiente se mantiene fresco por la mañana, aunque se prevé un cambio gradual en las condiciones conforme avance el día.

De acuerdo con el pronóstico, el cielo permanecerá nublado hasta aproximadamente el mediodía. Será entre las 12:00 y la 13:00 horas cuando comience a despejarse, permitiendo mayor presencia de sol en la región.

Temperatura máxima alcanzará los 30 grados

Con el avance de la tarde, el termómetro ascenderá de manera considerable hasta alcanzar una máxima de 30 grados centígrados. Este incremento representa un contraste marcado respecto a la sensación fresca de las primeras horas.

Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente para ubicarse alrededor de los 24 grados centígrados, manteniendo un ambiente templado.

Recomendaciones ante el cambio de temperatura

Ante las variaciones térmicas previstas para este martes, se recomienda vestir en capas para poder ajustarse a los cambios entre la mañana fresca y la tarde calurosa. También es importante mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Si realiza actividades al aire libre después del mediodía, procure utilizar protector solar, gorra o sombrero y evitar exposición prolongada entre las 13:00 y 16:00 horas, cuando el calor será más intenso.

Para quienes salen temprano de casa, una prenda ligera adicional puede ayudar a mitigar el fresco matutino. Mantenerse informado sobre actualizaciones del clima permitirá planificar mejor las actividades del día.