Clima frío y lluvioso marcará el día en Nuevo León

Nuevo León registra este día cielo nublado, bajas temperaturas y lluvias durante la mañana, tarde y noche; la calidad del aire es buena

El pronóstico meteorológico para el estado de Nuevo León anticipa una jornada marcada por condiciones frías, cielo nublado y presencia de lluvias a lo largo del día.

Durante la mañana, se espera cielo nublado con ambiente frío y lluvias. La temperatura se mantiene alrededor de los 7 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de casa.

Para la tarde, las condiciones no presentarán cambios significativos. El cielo permanecerá nublado, con lluvias y una temperatura cercana a los 10 grados, manteniendo un ambiente frío en la región.

Por la noche, se prevé que continúe el cielo nublado y la lluvia, con un descenso en la temperatura hasta los 6 grados, reforzando el ambiente frío.

De acuerdo con el reporte, la calidad del aire es buena en el estado durante este día, lo que representa condiciones favorables para la salud de la población.