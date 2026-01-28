Clima frío seguirá prevaleciendo por las mañanas en NL

Por: Masha Kayl 28 Enero 2026, 04:00

La humedad continuará relativamente alta, en 42%, lo que propiciará que el ambiente se sienta un poco más fresco, por lo que se recomienda abrigarse bien

Para este miércoles 28 de enero, se espera que la zona metropolitana de Monterrey experimentará condiciones de cielo con escasa nobocidad durante la mayor parte del día. Al momento la temperatura se sitúa en 5°, aunque se espera que para esta jornada la máxima sea de 18 grados y una mínima de 9°, con vientos ligeros provenientes del este. La humedad continuará relativamente alta, en 42%, lo que propiciará que el ambiente se sienta un poco más fresco, aunque la probabilidad de precipitaciones es de 10% Se recomienda a la población mantenerse abrigada ante las bajas temperaturas matutinas. Para más detalles sobre las variaciones hora por hora, puede consultar la sección del clima de Info 7