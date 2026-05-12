Clima este 12 de mayo en Monterrey nublado pero a casi 30 grados

Las lluvias siguen sin aparecer y el calor continuará presente en Nuevo León durante los próximos días. Consulta cómo estarán las temperaturas aquí.

Este martes, Nuevo León amaneció con una temperatura de 21 grados centígrados y un ambiente mayormente nublado que se mantendrá durante gran parte del día.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura alcanzará una máxima de 29 grados por la tarde y aunque el cielo permanecerá cubierto por abundante nubosidad, las probabilidades de lluvia son bajas y se mantienen apenas en un 10 por ciento.

¿Habrá lluvia este lunes en Nuevo León?

El pronóstico indica que no se esperan precipitaciones importantes a lo largo de la jornada, pese a las condiciones de cielo completamente nublado.

La presencia de humedad y nubosidad ayudará a mantener un ambiente menos caluroso en comparación con días anteriores.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y tomar precauciones ante los cambios de temperatura entre la mañana y la noche.

Así estará el ambiente durante la noche

Hacia las últimas horas del día, el termómetro rondará los 24 grados centígrados, con ambiente templado y condiciones estables.

Además, no se prevén tormentas relevantes ni actividad significativa de lluvia para la zona metropolitana de Monterrey.