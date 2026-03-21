Clima estable y cálido para el fin de semana en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.
Por la mañana, ambiente muy frío a frío con posibles heladas en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso con onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste y suroeste).
Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua.
Pronóstico meteorológico general
Este día, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, así como lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur); y finalizando en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.