Clima en Nuevo León: calor y cielo brumoso este domingo

La temperatura alcanzará los 35 grados con condiciones de cielo soleado durante la tarde y por la nocha bajará a 29 grados

Este domingo 26 de abril de 2026, el estado de Nuevo León registrará condiciones meteorológicas variables, con presencia de nubosidad parcial por la mañana y altas temperaturas durante el día.

Mañana con neblina

Durante las primeras horas, se espera un ambiente parcialmente nublado con presencia de neblina y una temperatura cercana a los 21 grados, lo que podría generar visibilidad reducida en algunas zonas.

Tarde calurosa y soleada

Para la tarde, el pronóstico indica un incremento considerable en la temperatura, alcanzando hasta los 35 grados, con condiciones de cielo mayormente soleado y ambiente brumoso.

Noche con algunas nubes

Por la noche, el clima se mantendrá cálido, con una temperatura aproximada de 29 grados y presencia de algunas nubes.

Calidad del aire aceptable

En cuanto a la calidad del aire, se reporta como “Aceptable” durante este día, lo que permite realizar actividades al aire libre sin mayores riesgos para la población general.