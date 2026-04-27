Clima en Nuevo León: calor y cielo brumoso este domingo

Este domingo 26 de abril de 2026, el estado de Nuevo León registrará condiciones meteorológicas variables, con presencia de nubosidad parcial por la mañana y altas temperaturas durante el día.
Mañana con neblina
Durante las primeras horas, se espera un ambiente parcialmente nublado con presencia de neblina y una temperatura cercana a los 21 grados, lo que podría generar visibilidad reducida en algunas zonas.
Tarde calurosa y soleada
Para la tarde, el pronóstico indica un incremento considerable en la temperatura, alcanzando hasta los 35 grados, con condiciones de cielo mayormente soleado y ambiente brumoso.
Noche con algunas nubes
Por la noche, el clima se mantendrá cálido, con una temperatura aproximada de 29 grados y presencia de algunas nubes.
Calidad del aire aceptable
En cuanto a la calidad del aire, se reporta como “Aceptable” durante este día, lo que permite realizar actividades al aire libre sin mayores riesgos para la población general.