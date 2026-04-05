Clima en Nuevo León: calor de hasta 34 grados este miércoles

Se espera ambiente brumoso durante el día hasta incrementar a las 34 grados durante la tarde; calidad del aire será buena y aceptable

El pronóstico meteorológico para este miércoles 1 de abril de 2026 en el estado de Nuevo León, donde se prevén condiciones variables con presencia de bruma y altas temperaturas durante la tarde.

Mañana fresca y con bruma

Durante las primeras horas del día, el ambiente será parcialmente nublado y brumoso, con una temperatura aproximada de 18 grados, lo que generará condiciones frescas en gran parte de la entidad.

Tarde calurosa

Para la tarde, se espera un incremento considerable en la temperatura, alcanzando hasta los 34 grados, con cielo parcialmente soleado y presencia de bruma, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Noche con algunas nubes

En el transcurso de la noche, el clima se mantendrá con algunas nubes y una temperatura cercana a los 25 grados, ofreciendo un ambiente templado.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta como buena durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde será aceptable.