Clima en Monterrey viernes 9 de enero - Máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante este viernes.

Para este fin de semana llega un frente frío a la región lo que traerá un marcado descenso en el termómetro para sábado y domingo con mínima de 6 grados y maxima de 15 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

En el transcurso de este día, el frente frío número 27 se extenderá sobre el noreste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Simultáneamente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.