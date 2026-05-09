Clima en Monterrey viernes 8 de mayo- Tormentas dispersas

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y probabilidad de tormentas dispersas para esta jornada de viernes

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para este viernes en donde estará presente la probabilidad de tormentas dispersas.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 31 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste).

El frente número 49 se extenderá como estacionario en el noreste de México, y en interacción con un canal de baja presión y con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (centro); puntuales fuertes en Hidalgo (norte y este), Tlaxcala (norte y este) y Estado de México (noreste); chubascos en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Morelos y Zacatecas.

Canales de baja presión sobre el interior del país, aunados al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur); chubascos en Tabasco; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Guerrero y Michoacán.

Finalmente, una circulación ciclónica en niveles medios, asociada con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento en el noroeste y norte del país, así como chubascos en Chihuahua.