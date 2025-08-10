Clima en Monterrey viernes 8 de agosto - Máxima de 37 grados

Clima en Monterrey con ambiente caluroso para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 37 grados con cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante este arranque de fin de semana.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 37 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima.

Se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, en el transcurso de la tarde. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Con información de conagua.gob.mx