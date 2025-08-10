Clima en Monterrey viernes 8 de agosto - Máxima de 37 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante este arranque de fin de semana.
Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 37 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima.
Se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, en el transcurso de la tarde. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.
Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país.
Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.
Con información de conagua.gob.mx