Clima en Monterrey viernes 7 de noviembre - Jornada cálida

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 33 grados con cielo soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grado y panorama de cielo soleado para este arranque de fin de semana.

Durante este sábado se pronostica una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 33 grados, mientras que el domingo llega un descenso en el termómetro con temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste de México, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional.

Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

