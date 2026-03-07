Clima en Monterrey viernes 6 de marzo - Brumoso con 31 grados

Clima en Monterrey con ambiente brumoso en donde la temperatura máxima será de 31 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de viernes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de viernes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo parcialmente nublado.

Para el sábado se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados, mientras que el domingo se eleva la probabilidad de lluvia con mínima de 20 grados y máxima de 25 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 39 se desplazará sobre el noroeste y norte del país; interaccionando con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca, sobre el noreste de la República Mexicana, propiciando descenso de la temperatura; lluvias y chubascos en dichas regiones.

Además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en la región mencionada y en Yucatán; así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México hacia el centro, oriente y sur del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).