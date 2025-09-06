Clima en Monterrey viernes 5 de septiembre - Ambiente caluroso

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados y panorama de cielo de nublado a medio nublado para esta jornada de viernes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente caluroso para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 37 grados con panorama de cielo parcialmente despejado.

Durante sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 23 y máxima de 36 en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, los desprendimientos nubosos de Lorena continuarán interactuando con el monzón mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit; además de lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango y Sinaloa.

A su vez, la onda tropical número 30 se extenderá sobre el occidente mexicano y propiciará chubascos con lluvias fuertes en citada región.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente de ambos océanos y una vaguada en altura sobre el oriente y sureste del país, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, del golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Con información de conagua.gob.mx