Clima en Monterrey viernes 5 de diciembre - Ambiente fresco

Clima en Monterrey con ambiente fresco para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 16 grados con cielo parcialmente nublado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 16 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de viernes.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 26 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el sistema frontal número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Así mismo, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluido el centro y sur del país.

Con información de conagua.gob.mx