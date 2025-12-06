Info 7 Logo
Clima en Monterrey viernes 5 de diciembre - Ambiente fresco

Por: Tania Montemayor

05 Diciembre 2025, 07:51

Clima en Monterrey con ambiente fresco para esta jornada de viernes en donde se espera una temperatura máxima de 16 grados con cielo parcialmente nublado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 16 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de viernes.

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 26 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el sistema frontal número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Así mismo, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluido el centro y sur del país.

Con información de conagua.gob.mx

