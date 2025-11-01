Clima en Monterrey viernes 31 de octubre - Tiempo seco y soleado

Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana de este viernes, en donde por la tarde se espera una temperatura máxima de 25 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente seco para esta jornada de viernes en donde se pronostica una temperatura máxima de 25 grados con panorama de cielo soleado.

Para sábado y domingo se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 29 grados en promedio.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la masa de aire polar que generó al frente número 11, modificará sus características térmicas al final del día, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país; también, persistirá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), condición que disminuirá al final del día.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Con información de conagua.gob.mx