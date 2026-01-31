Clima en Monterrey viernes 30 de enero - Viento y nublado parcial

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 19 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de viernes.
Para sábado y domingo llega un descenso en el termómetro con temperatura mínima de 4 grados y máxima de 15 grados en promedio.
Pronóstico meteorológico general
Hoy, el frente frío número 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, además una vaguada en altura que recorrerá la frontera norte y noreste de México y el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca).
La masa de aire ártica que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en esas regiones, así como evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose desde la tarde hacia el istmo y golfo de Tehuantepec y por la noche o primeras horas del sábado hacia Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.
Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.